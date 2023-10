WWE | Sia NXT che Dynamite saranno senza pubblicità per i primi trenta minuti! Ecco le card finali

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 ottobre 2023) La guerra è aperta. Stanotte siache NXT, eccezionalmente entrambi di martedì, apriranno i rispettivi programmiper la prima mezzora di trasmissione. Dopo l’annuncio addirittura di un Buy In per lo show AEW, con Eddie Kingston che difenderà i propri ROH World Title e NJPW Strong Openweight Title contro Minoru Suzuki, sembra proprio che la contemporaneità dei due show (in programma alle 2 italiane) porterà ad una serata imperdibile, quasi da PPV o PLE che dir si voglia. BREAKING: The first 30 MINUTES of #WWENXT tomorrow night will be commercial-free! WWE NXT (@WWENXT) October 9, 2023 Before a HUGE timeshifted Tuesday Night #AEWis liveTOMORROW Title Tuesday,with the first 30 minutesCommercial Free on @TBSNetwork starting at 8pm ET/7pm CT:The Buy In7:30pm ET/6:30pm CTROH ...