WWE | Shinsuke Nakamura usa la GTS a Raw | altro riferimento a CM Punk?

...sconfiggere gli alleati di Roman Reigns World Heavyweight Championship - Seth Rollins vs... Per seguireFastlane basta iscriversi alNetwork. Così, tramite smartphone, tablet, pc e ......sconfiggere gli alleati di Roman Reigns World Heavyweight Championship - Seth Rollins vs... Per seguireFastlane basta iscriversi alNetwork. Così, tramite smartphone, tablet, pc e ...

WWE Fastlane 2023 report (3/3) - Shinsuke Nakamura, grazie per i ... World Wrestling

WWE: Shinsuke Nakamura rompe il silenzio dopo la sconfitta di Fastlane Spazio Wrestling

Durante lo show, Shinsuke Nakamura ha attaccato Ricochet, con i due che si sfideranno nel prossimo episodio dello show rosso in un Falls Count Anywhere Match. La Superstar giapponese come possiamo ...But for Seth Rollins, that meant giving a brief acknowledgement to his Last Man Standing match 48 hours earlier before cackling and saying he was ready for a fight, then moving on to his next ...