WWE | Nuova vignetta per Ludwig Kaiser | push in singolo in arrivo per lui?

(Di martedì 10 ottobre 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw, il feud tra i DIY (Tommaso Ciampa e Johnny Gargano) e l’Imperium è sfociato in un attacco backstage di Giovanni Vinci eai danni dei primi, mentre GUNTHER ha conosciuto il suo nuovo avversario per l’Intercontinental Championship. Ma non è stato soloil protagonista di questa puntata, visto cheha ricevuto un trattamento “speciale” della WWE, che ha mostrato un video promo adedicato. L’A-Plus Specimen, definito così dalla stessa federazione, è stato accostato grazie all’intelligenza artificiale ad alcune delle opere d’arte più famose della storia e staremo a vedere se, nelle prossime settimane, l’austriaco riceverà anche unin. Negli ultimi tempi si è detto molto della volontà della ...

Latorna in Australia con Elimination Chamber: Perth LWO vs Bobby Lashley & The Street Profits Laattitudine di Angelo Dawkins e Montez Ford si è totalmente sposata con la voglia di dominio ...... che vanta varie apparizioni nei più grandi palcoscenici di tutto il mondo e in particolare a... il signore delle tenebre Zodiac, il giovanissimo talento ferrarese Guido Buriani,promessa ...

WWE: La nuova maschera di Asuka ha la firma del designer di ... World Wrestling

NXT fa una nuova mossa per la battaglia contro AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Match molto importanti si terranno nel prossimo episodio di Raw, che segnerà il debutto della nuova stagione televisiva ...La WWE ha annunciato un nuovo match per il prossimo episodio di RAW, in programma per il 16 ottobre, quello tra Gunther e Bronson Reed, che si contenderanno il titolo intercontinentale. Reed ha guadag ...