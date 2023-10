WWE | Nessuna trattativa al momento fra CM Punk e la compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 ottobre 2023) Prima dell’episodio del 2 settembre di Collision, è stato annunciato che la AEW aveva rescisso il contratto di CMcon giusta causa dopo il coinvolgimento diin un alterco nel backstage con Jack Perry ad All In, la settimana precedente. Naturalmente, i fan hanno iniziato da subito a chiedersi sepotesse tornare in WWE. Recentemente è stato riportato chesarebbe effettivamente interessato a tornare nel colosso del wrestling. Una fonte vicina alla WWE avrebbe addirittura dato per certa l’apparizione di CMalle Survivor Series, che si terranno a Chicago il 25 novembre. Tuttavia, un precedente rapporto di Fightful Select indicava chesarebbe ancora un sorvegliato speciale nel backstage e che probabilmente dovrebbe “far pace” con diverse persone prima di ...