WWE | Nessun interesse nei confronti di Velveteen Dream

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il nome diè rimbalzato da una parte all’altra del web dopo la notizia della sua presenza al WWE Performance Center. Parecchi fan si sono chiesti se questo potesse portare a un suo reintegro nella compagnia, ma Sean Sapp sembrerebbe aver smentito il tutto. Chi l’ha visto? “Parlando con un alto dirigente della WWE, questi ha dichiarato di non avere alcunad assumere nuovamente Patrick Clark/in questo momento, e dovrebbe accadere qualcosa di molto scioccante perché ciò accada.ha avuto numerosi problemi e controversie durante la sua permanenza a NXT: è stato accusato di aver filmato i suoi colleghi in bagno senza il loro consenso, è stato arrestato, è stato accusato di essere stato troppop imprudente durante gli incontri, ha ...

Curiosità: La World Wrestling Entertainment, Inc., nata come Capitol Wrestling Corporation (1953-1963) e nota come World Wide Wrestling Federation (1963-1979) e come World Wrestling Federation (1979-2002), è un'azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling, oltre a film, musica, videogiochi e merchandising. È quotata in borsa al New York Stock Exchange di New York.

Prima dell'episodio del 2 settembre di Collision, è stato annunciato che la AEW aveva rescisso il contratto di CM Punk con giusta causa dopo il coinvolgimento di Punk in un alterco nel backstage con J ...La AEW ha preparato uno show con i fiocchi per questo 10 ottobre, Title Tuesday Night, con due match titolati e il debutto in ring di Adam Copeland. La WWE non è da meno, e porterà ad NXT dei nomi di ...