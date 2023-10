WWE | Buona la prima difesa per Jey Uso e Cody Rhodes contro degli ex campioni

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lo scorso sabato Jey Uso esono diventatidi coppia WWE al primo tentativo e anche al primo match combattuto assieme come tag team. Dopo la vittoria i due ci hanno anche regalato una conferenza stampa esilarante, ma la festa è durata solo pochi giorni e stanotte a Raw i due hanno già dovuto difendere i titoli. A sfidarli sono stati Sami Zayn e Kevin Owens e inon si sono tirati indietro di fronte la sfida. Tanto rispetto Il tag team match è stato il main event della puntata di Raw, rispetto tra i due team, ma allo stesso tempo tanta tensione come sempre tra Kevin Owens e Jey Uso. È stata una battaglia senza esclusione di colpi e proprio Jey e KO hanno alzato il livello e la tensione quando l’azione si è spostata fuori ring. I quattro hanno continuato a regalare spettacolo e ...

... Xbox e PC, ma l'uscita del nuovo capitolo ha causato il trasferimento diparte della community, e visto che il prossimo anno verrà presentato2K24 , i due studi non vedono altre ragioni ...... il personaggio che più di ogni altro ha contribuito a rendere la WWF (oggi) la federazione più ... ma certamente l'esplosione a livello internazionale è inmisura dovuta alla capacità del suo ...

A Fastlane il main event è stato il last man standing match tra Nakamura e Seth Rollins. La stella giapponese non è riuscita nemmeno questa volta a conquistare il titolo del mondo che tante volte gli ...IYO SKY si dimostra ancora una volta una grandissima campionessa, ma anche in AEW Toni Storm mostra tutto il suo talento. Questo e altro nel nostro recap settimanale sul wrestling femminile ...