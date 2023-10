Wta Zhengzhou 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre con Paolini

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildi11con glie l’didel torneo Wta di. Jasminescende in campo negli ottavi di finale, quando nella mattinata italiana sfida la numero sei del tabellone Caroline Garcia. In campo anche la terza testa di serie numero tre Maria Sakkari contro la bemianina di casa Zheng. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 09:00 – Zvonareva vs Kalinina a seguire –vs (6) Garcia Non prima delle 12:30 – Zheng vs (3) Sakkari a seguire – Tsurenko vs (10) Vekic SportFace.

Elisabetta Cocciaretto non scenderà in campo quest'oggi per il suo match d'esordio nel500 di. La tennista marchigiana è stata colpita da un virus influenzale e non potrà sfidare nel pomeriggio italiano Daria Kasatkina. Circostanze davvero sfortunate per la numero due del ...E tutto questo quando nelle prossime ore si accinge ad affrontare la forte francese Caroline Garçia (testa di serie #6 e numero 10 al mondo) negli ottavi di finale degli Open di500) ...

WTA Zhengzhou: vittorie convincenti per Paolini e Bronzetti Ubitennis

WTA Zhengzhou 2023, Bronzetti e Paolini esordio col sorriso in Cina: ora Jabeur e Garcia Eurosport IT

Un risultato senza dubbio prestigioso per la 27enne tennista lucchese. Da poche ore infatti la Paolini è salita #31 al mondo che è anche il best ranking in carriera. Ciò gli ha consentito di diventare ...Lucia Bronzetti vince al primo turno del Wta 500 di Zhengzhou contro la cinese Hanyu Guo. Domani affronterà Ons Jabeur, numero 7 del mondo. Un'opportunità d'oro per confrontarsi con una delle giocatri ...