WTA Zhengzhou 2023 | Kasatkina avanti nel 500 cinese | Zvonareva rediviva

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Finisce quasi a mezzanotte la giornata del WTA 500 di, in Cina, dove il tabellone si allinea in maniera integrale al secondo turno attraverso lo svolgimento dei sei incontri rimanenti del primo. Scende già da tre a due il numero di italiane visto il forfait di Elisabetta Cocciaretto che manda in main draw da lucky loser l’ungherese Timea Babos. Piuttosto lontana da tempo da parecchi affari di alto livello in singolare, la magiara dimostra comunque di avere ancora lo smalto per giocarsela con le big, visto quanto lotta con la russa Daria, mancando un set point nel tie-break del secondo set e cedendo per un dritto appena largo nello stesso. Per la vincitrice scontro con laZhuoxuan Bai, che attualmente si trova poco fuori dalle 100 e che riesce a rimontare la tedesca Tamara Korpatsch dopo esser stata anche ...