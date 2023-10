WTA Hong Kong 2023 | Martina Trevisan regola Cristina Bucsa ed approda al secondo turno

(Di martedì 10 ottobre 2023) La pioggia concede una tregua e così può iniziare il tabellone principale del PrudentialTennis Open, torneo di categoria WTA 250 in corso sul duro outdoor di: l’azzurra, numero 6 del seeding,la spagnolacol punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 35 minuti di gioco ed agli ottavi attende la vincente del match tra la polacca Magdalena Frech ed una qualificata (gli accoppiamenti non sono ancora stati definiti dato che il tabellone cadetto si è concluso nella mattinata italiana). Nel primo set entrambe le giocatrici vanno spesso in difficoltà al servizio, e così si assiste ad uno scambio di break tra quarto e quinto game, con l’azzurra costretta ad inseguire ...

Martina Trevisan se la vedrà contro Cristina Bucsa nel primo turno del250 diKong 2023 (cemento outdoor) , torneo di scena sui campi della metropoli cinese. Periodo altalenante per la toscana che, all'ottimo quarto di finale conseguito a Guadalajara, ha fatto ...Rinviato tutto il programma del lunedì al PrudentialKong Tennis Open, il250 che sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 9 ottobre. Il tifone Koinu ha però costretto gli organizzatori a ...

