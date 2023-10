Wta Hong Kong 2023 | debutto positivo per Martina Trevisan | sconfitta in due set la spagnola Bucsa

(Di martedì 10 ottobre 2023) Parte con il piede giustonel WTA 250 di, dove finalmente splende il sole. Dopo un paio di giornate condizionate dalla pioggia, il main draw ha potuto finalmente prendere il via e l’azzurra ha superato il primo scoglio rappresentato dallaCristinacon il punteggio di 7-5 6-2. Al secono turno per l’azzurra ci sarà la vincente della sfida tra la polacca Frech e la kazaka Danilina. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio in salita per la tennista toscana che perde il servizio nel quarto gioco. La reazione è però immediata con un controbreak che la riporta sul 2-3. Nel sesto game è bravaad annullare un’altra pericolosa chance di break per l’avversaria e a riportarsi in parità sul 3-3. L’azzurra ...

Martina Trevisan se la vedrà contro Cristina Bucsa nel primo turno del250 diKong 2023 (cemento outdoor) , torneo di scena sui campi della metropoli cinese. Periodo altalenante per la toscana che, all'ottimo quarto di finale conseguito a Guadalajara, ha fatto ...Rinviato tutto il programma del lunedì al PrudentialKong Tennis Open, il250 che sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 9 ottobre. Il tifone Koinu ha però costretto gli organizzatori a ...

WTA Hong Kong, domani Trevisan-Bucsa live alle 9 SuperTennis

WTA Hong Kong Day 2 Predictions Including Victoria Azarenka vs Leylah Fernandez Last Word on Sports

Oggi, martedì 10 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Oggi in tv Gottardi/Menegatti-Scoles/Flint, partita dei gironi dei Mondiali di beach volley 2023: orario e come vederla in diretta streaming ...