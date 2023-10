WTA Hong Kong 2023 | buona la prima per Trevisan Avanza Xinyu Wang | Azarenka costretta al ritiro

(Di martedì 10 ottobre 2023) È terminata poco fa lagiornata del WTA 250 di. Sul cemento asiatico si sono disputate oggi le prime dieci partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Successo all’esordio per Martina: l’italiana (testa di serie n.6) gioca un ottimo match contro la spagnola Cristina Bucsa e si impone per 7-5 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco. Ora al secondo turno la nativa di Firenze sfiderà la vincente della sfida tra la qualificata kazaka Anna Danilina e la polacca Magdalena Frech. Bene la cinese(4), che vince contro la russa Elina Avanesyan grazie aldi quest’ultima sul 6-2 4-1, mentre esce di scena la bielorussa Victoria(n.1 del ...

Si ritira Azarenka per problemi fisici. Bene Andreeva e Fruhvirtova. Giornata ricca di ritiri al250 diKong . Vika Azarenka e Yulia Putintseva si sono ritirate a un passo dalla conclusione del match: Anna Blinkova era sul 6 - 4 2 - 6 5 - 1 quando la kazaka ha alzato bandiera bianca. ...L'azzurra con merito conquista gli ottavi di finale [6] M. Trevisan b. C. Bucsa 7 - 5 6 - 2 Avanza agli ottavi di finale Martina Trevisan al torneo di250 diKong . L'azzurra, testa di serie n. 6, batte Cristina Bucsa con il punteggio di 7 - 5 6 - 2 in un'ora e 36 . L'italiana gioca una partita di grande personalità, dominando il secondo ...

WTA Hong Kong, domani Trevisan-Bucsa live alle 9 SuperTennis

Tennis, il tabellone del torneo WTA di Hong Kong: Martina Trevisan unica azzurra, debutto con Bucsa OA Sport

La pioggia concede una tregua e così può iniziare il tabellone principale del Prudential Hong Kong Tennis Open 2023, torneo di categoria WTA 250 in corso sul duro outdoor di Hong Kong: l'azzurra Marti ...Hong Kong, 10 ott. - (Adnkronos) – Esordio vincente per Martina Trevisan, l’unica azzurra in gara nel torneo Wta 250 di Hong Kong (cemento, montepremi 259.303 dollari). La 29enne mancina di Firenze, n ...