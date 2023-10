World Mental Health Day | lo spot del Norwich che tutti dovrebbero vedere

(Di martedì 10 ottobre 2023) AGI - Il, squadra di seconda divisione inglese (Championship), ha pubblicato sui propri canali social un video, molto toccante, in occasione del #day. Protagonisti sono due tifosi che assistono a diverse partite della loro squadra del cuore. Uno è evidentemente molto triste ed è chiaro che non stia attraversando un buon momento. L'altro, invece, esulta, gioisce, sorride. Sembra felice mentre segue le gesta dei "canarini", i giocatori del, chiamati così per via delle maglie gialle e verdi, colori sociali del club. Nei due minuti dello '' si intravedono dei segnali che fanno intuire come le cose, in realtà, non siano così chiare e il messaggio finale "controlla chi ti sta intorno" appare oggi più importante che mai. Un piccolo capolavoro per ...

L'impatto domestico Secondo un sondaggio condotto da Edgard & Cooper in occasione delHealth Day, il 62% degli italiani ha notato un calo dei livelli di ansia e stress da quando ...La Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992 , è promossa dallaFederation ofHealth - Federazione Mondiale della Salute Mentale - e supportata dall'Organizzazione ...

Giornata mondiale della salute mentale, 5 consigli per migliorarla Sky Tg24

World Mental Health Day, lo spot del Norwich che tutti dovrebbero ... AGI - Agenzia Italia

This radio galore will be held at Valetta, Malta, which is Europe’s cultural capital for 2018.Having the niche of being the world’s first and sole conference, IRF’s first outing was at Z ...Actress Neha Dhupia on 'World Mental Health Day' shared that the script of her upcoming project centered around mental health.