World Mental Health Day | lo spot del Norwich che tutti dovrebbero vedere

(Di martedì 10 ottobre 2023) AGI - Il, squadra di seconda divisione inglese (Championship), ha pubblicato sui propri canali social un video, molto toccante, in occasione del #day. Protagonisti sono due tifosi che assistono a diverse partite della loro squadra del cuore. Uno è evidentemente molto triste ed è chiaro che non stia attraversando un buon momento. L'altro, invece, esulta, gioisce, sorride. Sembra felice mentre segue le gesta dei "canarini", i giocatori del, chiamati così per via delle maglie gialle e verdi, colori sociali del club. Nei due minuti dello '' si intravedono dei segnali che fanno intuire come le cose, in realtà, non siano così chiare e il messaggio finale "controlla chi ti sta intorno" appare oggi più importante che mai. Un piccolo capolavoro per ...

..., moral, spiritual and social of human life.[5] The role of parents is irreplaceable and ... universities, and educational institutions throughout the, will continue to play its part in ...

World Mental Health Day, lo spot del Norwich fa commuovere il web Eurosport IT

World Mental Health Day: come sta la salute mentale La Svolta

IMPACT Wrestling sostiene il Mental Health World Day e lo fa con una serie di video delle proprie star che continuano a spingere i fan e non solo a chiedere aiuto nel momento del bisogno. Troppe perso ...Le tre royal sono scese in campo per porre l'attenzione sull'importanza del benessere psicologico. Leggi su Amica.it ...