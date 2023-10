Volt e l’ossimoro del futurismo reazionario

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nonostante il fiorire di grattacieli a tortiglione e di boschi verticali, se oggi un architetto ci proponesse di costruire una casa «mobile smontabile meccanica esilarante» e «senza facciata», lo prenderemmo per matto. Se in questa casa, «per fare il bagno l’inquilino dovrà fare un salto di un metro nell’acqua», e la sala da pranzo dovrebbe essere almeno dieci metri sopra il tetto, raggiungibile solo con «un sistema di corde e pertiche», a essere gentili invocheremmo un TSO. Qualcuno, nel 1917, deve aver preso per matto il conte Vincenzo Fani Ciotti, che nel 1914 diffuse queste idee nel suo Decalogo dell’architettura futurista. Matto invece non era il nobile viterbese che, dopo un ondivago percorso intellettuale, era approdato al movimento marinettiano, e infine al fascismo, proponendosi come teorico di una destra monarchica e cattolica nel movimento mussoliniano che stava per ...