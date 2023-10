Volkswagen - ID 4 e ID 5 | aggiornamenti a motori | software e infotainment

(Di martedì 10 ottobre 2023) Laaggiorna la gamma delle Suv elettriche ID.4 e ID.5 con novità che coinvolgono il, l'e i powertrain. In Germania i prezzi sono rimasti invariati e gli ordini sono già aperti: presto conosceremo anche le specifiche per il mercato italiano.con schermo da 12,9". Il nuovodi bordo è stato ridisegnato dal punto di vista grafico e offre una maggiore rapidità di esecuzione, oltre ai comandi vocali IDA ancora più efficienti. Tutte le versioni delle Suv possono contare di serie sul nuovo schermo da 12,9", ma anche il Digital Cockpit e l'head-up display opzionali propongono grafiche ridisegnate. Alla base dello schermo centrale sono ora inseriti gli slider illuminati per volume e temperatura del climatizzatore e anche i comandi al volante sono stati ...

Il restyling dellaGolf di ottava generazione è stato sdoganato da qualche mese. Abbiamo visto la macchina nella sua veste definitiva con i leggeriallo stile , ma le immagini ci hanno sempre ......puntuali nella condivisione di problematiche e soluzioni relative a questi maledetti... Paolo Mariano invece raddoppia: la nuovaID.3 dopo avere restituito la prima - VIDEO

Aggiornamenti di ID.4 e ID.5: motori cavalli autonomia infotainment interni - Quattroruote.it Quattroruote

Volkswagen 2024, tutte le novità in arrivo Motor1 Italia

La Volkswagen aggiorna la gamma delle Suv elettriche ID.4 e ID.5 con novità che coinvolgono il software, l'infotainment e i powertrain. In Germania i prezzi sono rimasti invariati e gli ordini sono ...Tempo di lettura: 2 minuti Sappiamo bene come la storia sia ciclica e di come le cose non rimangano per sempre. Questa volta, dopo la […] Leggi di più ...