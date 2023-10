Vite al limite | il drammatico percorso di Lisa | pesava 300Kg e sta male | poi il grave lutto

Vite al limite su Real Time : stasera la storia di Brittani Fulfer Il giorno 13 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Brittani Fulfer. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al ...

Vite al limite su Real Time : stasera la storia di Chad Dean Il giorno 13 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Chad Dean. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte il caso ...

Vite al limite su Real Time : stasera la storia di Lacey Hodder Il giorno 8 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Lacey Hodder. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di ...

Vite al limite su Real Time : stasera la storia di Holly Hager Il giorno 1 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Holly Hager. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al ...

Vite al limite su Real Time : la storia di Nikki Webster Il giorno 6 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Nikki Webster. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al ...