Vigili del Fuoco salvano gattini caduti in un pozzetto stradale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Teano. Nella serata di ieri verso le ore 19:00 una squadra deideldel comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta in via Masseria San Pellegrino nei pressi del Santuario di Sant’Antonio, nel comune di Teano. Ierano stati allertati da alcuni passanti che avevano sentito miagolare due piccoliaccidentalmente in un, da tempo inutilizzato, profondo circa 2 metri. Immediatamente intervenuti sul posto sono riusciti a salvare e a consegnare ialle persone presenti sul posto disponibili a prendersene cura.