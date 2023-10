Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2023 ore 20 | 30

(Di martedì 10 ottobre 2023)DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 20:20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLASULLE AUTOSTRADE SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULL’A12TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI E SULL’A24TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RIMOSSI GLI INCIDENTI OCCORSI IN PRECEDENZA RESTA ANCORA DEL TRAFFICO INTENSO NELLA CAPITALE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTENA CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 BREVI CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSOANCORA CODE INVECE IN TANGENZIALE TRA VIALE CASTRENSE E A24 VERSO LA SALARIA ...

I vostri compiti sono cruciali: la sicurezza stradale, laurbana in una citta con molti problemi, la legalità del commercio, il decoro'. Il sindaco Gualtieri e il comandante Angeloni hanno ...... dalle 6 alle 20, lungo via Monviso, piazza Reinaud, piazza Vittorio Veneto, porzione di via Agliasco, via Po, piazza Statuto, via Chiaffredo Bergia, via, via Belloni, via Reinaud, via dei ...

Cantiere Piazza Pia, tutte le modifiche alla circolazione Roma Capitale