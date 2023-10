Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023)DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 19:35 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE CRITICA AINCIDENTE IN A1 DIRAMAZIONESUD CON CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR BELLA MONACA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE CHE INIZIANO DALLAFIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E DA NOMENTANA A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE QUI FILE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE. IN SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO PER EFFETTO TRAFFICO BLOCCATO IN TANGENZIALE DA VIALE CASTRENSE AL NODO CON LATERAMO A NORD SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBE ...