Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023)DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULATRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRANINA EFIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA OSTIENSE ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA DIVINO AMORE DIREZIONE RACCORDO ANULARE IN VIA APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ...