"Via la cittadinanza onoraria". L'avvocato pro-Israele contro Patrick Zaki

(Di martedì 10 ottobre 2023) Valter Biscotti non ci sta e chiede che avenga ritirata la: "Dì pure quello che ti pare, ma non come cittadino onorario di Perugia"

Muro abbandonatoSan Luca di Albaro "Sono felice di comunicare al consigliere Vacalebre e a tutta lainteressata che i lavori di ripristino del muro perimetrale diSanIlè fissato alle 9.30 per le due corse competitive, cinque minuti più tardi, invece, a ... Presente, inoltre, un gazebo dell'associazione "Donne insieme" per sensibilizzare lasul ...

"Via la cittadinanza onoraria". L'avvocato pro-Israele contro Patrick ... ilGiornale.it

Al via ciclo di incontri aperti alla cittadinanza con l'Assessore ... Stampa Reggiana

Valter Biscotti non ci sta e chiede che a Zaki venga ritirata la cittadinanza onoraria: "Dì pure quello che ti pare, ma non come cittadino onorario di Perugia" ...Sette associazioni e comitati mobilitati contro il progetto dell'ospedale unico commentano il clima dei due consigli comunali che hanno dato il via libera al progetto. E promettono di rilanciare la mo ...