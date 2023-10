Vecchie bollette | non vanno buttate subito | dopo quanti anni gettare quelle già pagate

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 ottobre 2023) Una domanda che attanaglia milioni di italiani è quella riguardante le? Scopriamolo insieme. Il “caro” è un problema che ha colpito milioni di cittadini italiani. Il rincaro dei prezzi continua a mettere in difficoltà tantissime famiglie, costrette agli straordinari per arrivare a fine mese. Nel mese di giugno il Governo ha firmato un provvedimento che ha prorogato fino a settembre gli aiuti per affrontare questo problema. Tra le misure la proroga del bonus sociale luce e gas e della riduzione dell’Iva al 5% sul gas metano. A proposito di, una delle domande che attanaglia gli italiani è quando poter buttare legià. ...