Varrese non si dà pace per Heidi | dopo la puntata tormenta tutti «Devi fare qualcosa | devi farle cambiare idea»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nelladel Grande Fratello trasmessa il 9 ottobre, quattro dei principali partecipanti di questa edizione sono finiti in nomination: Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi,Baci e Valentina Modini. Uno di loro potrebbe presto dover lasciare la Casa, abbandonando definitivamente il programma. Tra questi quattro nominati, Massimilianosembra essere particolarmente preoccupato per l’eventuale uscita...

Massimiliano" voto 4 Continua a dire che la Luzzi vive di luce riflessa, ma fino a questo momento (triangolo Heidi, Vittorio,a parte)abbiamo mai sentito parlare di Massimiliano ...Nonostante ciò,sembra essersi calmato e pare proprio che vivrà con parecchia apprensioni le prossime giornate nella Casa . Nuovo scontro tra Beatrice e Paolo A seguito della puntata , ...

Grande Fratello, Cesara Buonamici a Massimiliano Varrese: "Non è ... ComingSoon.it

Grande Fratello 2023: la strategia di Massimiliano Varrese per «addolcire» Beatrice Luzzi è maschilismo puro Vanity Fair Italia

sostiene che in Beatrice non riesce a vedere l’elemento di malvagità che altri sembrano descrivere. Tuttavia, un insieme di immagini rivelate da Signorini mostra Giuseppe Garibaldi in una ...E` andata in onda ieri sera la nona puntata del Grande Fratello. Ecco tutte le pagelle della nona serata del reality ...