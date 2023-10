Varoufakis | “Meloni passerà alla storia come un inciampo di cui le generazioni future si vergogneranno”

Leggi su tpi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Perché l’Europa sta fallendo e che cosa si può fare per evitarlo?Nel 2019 abbiamo attraversato l’Europa con la nostra proposta del Green New Deal. E quello che abbiamo detto all’epoca agli elettori europei è stato che questa sarebbe stata la proposta giusta per prevenire la dissoluzione dell’Unione Europea, e che sarebbe stata la nostra ultima possibilità. Ebbene, non abbiamo ottenuto buoni risultati. Efine ci siamo trovati con il Green Deal di Ursula von der Leyen, che è un abominio. Non ha nulla a che fare con quello che avevamo proposto. Il risultato è stato che l’Europa ha perso una fantastica opportunità per consolidarsi e sopravvivere. Non credo che l’Unione europea possa sentirsi al sicuro ora. Non sparirà, ma continuerà a frammentarsi, continuerà a disintegrarsi e continuerà a essere usata semplicementeun mercato unico per conto ...