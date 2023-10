“VajontS 23” | in scena la tragedia che interroga l’uomo sul suo rapporto con la natura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sessant’anni dopo il Vajont si è guadagnato, purtroppo, una S in più. Come il plurale in inglese. “23” è infatti il nome dello spettacolo che ha avuto luogo, martedì 10 ottobre, al Teatro Sociale di Bergamo in Città Alta, così come in oltre 130 teatri in Italia e in Europa. Contemporaneamente. “Mi sono domandata – ha affermato prima dello spettacolo l’Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti – se, dopo le tragiche notizie che ci giungono da Israele, avesse senso proporre comunque questa serata e mi sono convinta che abbiamo bisogno di atti d’amore e di memoria come questo, che ci aiutino a non trascurare i segnali che ci arrivano dall’esterno”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Maria Grazia Panigada, direttrice artistica della stagione di prosa del Donizetti e del Sociale: “Questo è un rito collettivo ed è per questo che abbiamo ha ...