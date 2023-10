Usa | Biden ascoltato per le carte segrete in Delaware

(Di martedì 10 ottobre 2023) "Il presidente è statonell'ambito dell'indagine condotta dal procuratore speciale Robert Hur" sulleconservate nella sua residenza dele in un suo ex ufficio a ...

"Il presidente è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine condotta dal procuratore speciale Robert Hur" sulle carte segrete conservate nella sua residenza del Delaware e in un suo ex ufficio a ...1.13 Atteso il discorso disu Israele Il presidente,Joeoggi farà delle dichiarazioni su Israele. Lo si legge nel programma della settimana del presidente diffuso dalla Casa Bianca. Intanto il portavoce del Consiglio per la sicurezza ...

Otto americani su 10 disapprovano il lavoro svolto dal Congresso politicamente diviso, e quasi sei su 10 disapprovano il lavoro del presidente Joe Biden.Oggi si celebra la giornata mondiale. Nei primi 8 mesi del 2023 uccise «legalmente» 538 persone. Solo negli Usa in 50 anni 20 condannati giustiziati e poi riconosciuti innocenti. Domenico Affinito e M ...