Urso e Valditara a EduTech Challenges 2023

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Torna l'appuntamento con, la conference internazionale per capire il ruolo dell'intelligenza artificiale che si terrà il 26 e 27 ottobre presso l'hub di Talent Garden al quartiere Ostiense di Roma . L'edizionedella rassegna, ideata e organizzata da Talent Garden, il più grande player in Europa nella digital education, sarà l'occasione per ascoltare da esperti di tutto il mondo come stanno cambiando la formazione e il lavoro nell'era di ChatGpt e per ragionare sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Saranno presenti il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, il Direttore e co-fondatore del Centro per l'AI Safety e xAI advisor Dan Hendrycks, il Direttore della Western ...