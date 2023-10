Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 10 10 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Trono classico diquest’anno è composto da ragazzin* così piccini* che io davvero non riesco ad essere acida come vorrei, perché in fondo mi fanno tutti discretamente tenerezza e alla fine il mio istinto materno prevalevoglia di commentarli cinicamente come invece mi diverto a fare con quegli altri ritronati farlocconi del Trono nonny. Silvia Criscuolo probabilmente è effettivamente nata l’altro ieri oppure è l’ennesima persona che è stata iscritta ai casting a sua insaputa da un parente/amico senza conoscere la trasmissione, perché se un minimo, minimo, minimo la conosci, andare a disperarti perché non vuoi vedere il tronista farsi le storielle con le altre è tipo andare in gelateria e lamentarsi che abbiano il gelato. Silviè, questo programma funziona così da quando tu stavi nella panza della mamma, quindi se ...