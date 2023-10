Unica | la nuova piattaforma per studenti e famiglie | dove accedere | a cosa serve Sarà possibile anche contattare il docente tutor

(Di martedì 10 ottobre 2023) Da mercoledì 11 ottobreonline, ladel Ministero dell'Istruzione e del Merito annunciata dal Ministro Giuseppe Valditara a Forlì durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico.è stata ideata per offrire, per la prima volta, un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati allee aglie per agevolare le comzioni scuola - famiglia. Particolare attenzione è data al tema dell’orientamento: grazie a nuovi strumenti, con il, che consentiranno a ciascun studente di individuare e valorizzare i propri talenti e che, con ilorientatore, daranno un concreto supporto nell’individuazione del percorso più indicato ...

...utilizzata dalla produzione per farle sapere che presto dovrà dare tutta se stessa in una... Marisol è l'che sembra non temere di essere in sfida. Le altre iniziano a preoccuparsi e, in ......che non si riesca a persuadere l'aggressore e quindi per far finire lo strazio della guerra l'... Non è un'idea: fin dall'inizio della guerra il punto di vista filorusso ha sostenuto che l'...

“Unica”, nuova piattaforma per famiglie e studenti Cisl Scuola Roma

Arriva Unica: la nuova piattaforma del MIM - UILSCUOLA UIL Scuola - La voce libera della scuola

IBL Banca, specializzata nei finanziamenti tramite cessione del quinto e nei conti remunerati, lancia la nuova campagna per il prestito RataBassotta ...Sapevi che in Nuova Zelanda esiste una via divenuta celebre per la presenza di centinaia di reggiseni appesi a una recinzione