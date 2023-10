Unica | il ministro Valditara lancia la piattaforma per gli studenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Da mercoledì 11 ottobre sarà online "", la nuovadel Ministero dell'Istruzione e del Merito annunciata dalGiuseppea Forlì durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico., spiega in una nota il Ministero, è stata ideata per offrire, per la prima volta, un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e aglie per agevolare le comzioni scuola-famiglia. Particolare attenzione è data al tema dell'orientamento: grazie a nuovi strumenti, con il docente tutor, che consentiranno a ciascuno studente di individuare e valorizzare i propri talenti e che, con il docente orientatore, daranno un concreto supporto nell'individuazione del percorso più indicato per il futuro dei ragazzi, ...