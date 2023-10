Unghie Autunno Inverno 2023-24 | le manicure di tendenza

Leggi su diredonna

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’arrivo dell’-24 è il momento ideale per dare un’occhiata alle ultime tendenze per lee scoprire come mantenere le nostre mani alla moda in questa stagione. Sfilate, nail artist e celebs ci hanno dato molte ispirazioni attraverso foto e video su Instagram e TikTok, e oggi vediamo alcune dellepiù in voga per questa stagione. Vi raccomandiamo... 5 smalti che raccontano i colori della nail art-34 ChromeLe sfumature metalliche scintillano, ...