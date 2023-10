Unghie autunno 2023 | le Amber Velvet Nails brillano come ambra

Leggi su amica

(Di martedì 10 ottobre 2023) Foglie che si seccano, fiamme che danzano nel camino, campi pieni di zucche e tramonti mozzafiato: se l’potesse essere riassunto in un colore, si tratterebbe certamente dell’. Una sfumatura capace di incarnare la bellezza dei mutamenti della Natura – e, in particolare, il gioco dei raggi del sole tra le foglie ingiallite – ma anche di giocare con la preziosità della pietra a cui si ispira, tra trasparenze e sfumature. A dare origine al trend è stata la creator digitale Melanie Graves, in arte Overglowedit, che ha voluto interpretare la caduta delle foglie sulla manicure, ma aggiungendo un tocco brillante. Il risultato sono le, magiche e autunnali. Equilibrio perfetto tra smalto caldo e aranciato e brillantini, le...