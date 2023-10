Under 21 | Fazzini out | Nunziata chiama Giovane

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) In Nazionale21 ci sono dei problemi per il CT Gabrieleche ha dovuto fare i conti con gli acciacchi di, centrocampisti dell’Empoli. La mezzala dei toscani ha accusato alcuni acciacchi nei primi giorni del ritiro, tali da dover decidere di ritornare alla base. Al posto diha deciso di convocare Samuel(Ascoli), che era in ritiro con l’20. Il ravennate si aggregherà nelle prossime ore al gruppo dell’21 che sta preparando la sfida all Norvegia, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria SportFace.