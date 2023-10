Una roba da deficienti! Napoli | De Laurentiis sbrocca | punti di penalità in Serie A?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Alla luce di quello che sta succedendo in Israele dopo l'attacco di Hamas e la difficile situazione in Mediorente, Aurelio Denon ci pensa neanche lontanamente ad andare a giocare in Arabia Saudita. "Deficiente chi vuole andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele?", sbotta il patron del. Che prosegue: "Potrebbe esserci il blocco aereo su quei territori". Insomma, a gran voce Dedice no alla trasferta delin Arabia Saudita a gennaio per giocare la Supercoppa italiana. "Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all'Olimpico", propone dunque il presidente del: "Non boicotto: ho solo detto ragionate", precisa. Il, in caso di rifiuto, al pari della Fiorentina ...