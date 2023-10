Una giornata particolare | Aldo Cazzullo torna a raccontare la storia del Paese

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dall’ 11 ottobresu La7 “Una”, la seconda stagione del programma condotto dain onda ogni mercoledì in prima serata – alle 21:15. Otto appuntamenti nei quali lasi intreccia con la cronaca, l’arte e la cultura in appassionanti racconti che ci...

Oggi, in occasione dellaMondiale della Salute Mentale, è stato presentato, dalla Fondazione GIMBE , il 6° Rapporto ... Il preoccupante "stato di salute" del SSN imponeprofonda riflessione ...di squalifica per Maignan dopo il rosso rimediato a Genova. Stessa sanzione per il collega rossoblù Martinez e per Theo Hernandez che era in diffida e ha rimediato il giallo. La Roma ...

Giudice sportivo: Maignan squalificato una giornata, niente Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

UFFICIALE - Giudice Sportivo, solo una giornata di squalifica per Maignan: tutte le decisioni Tutto Napoli

Mike Maignan salterà solo la partita contro la Juventus che si disputerà subito dopo la sosta. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto una sola giornata di squalifica al portiere del Milan dopo il ...Quattro gol in casa dell'Aranova ed una delle prestazioni migliori dell'intera giornata di campionato, Borniquez prende per mano l'Ottavia e segna ben 4 delle 5 reti dei ragazzi del Di Marco nel 5-1 ...