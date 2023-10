Una Città Sotto Scacco Incapace di Risolvere i Propri Problemi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 ottobre 2023) L'Aquila - Il problema della microcriminalità aquilana è un problema complesso che, come al solito, la politica e le istituzioni stanno affrontando "di pancia" per tentare, la prima, di accontentare ilo elettorato, la seconda di salvare il salvabile di una situazione esplosa unicamente perchè lede "lo struscio" della nuova borghesia cittadina. Perchè diciamocelo francamente se questi ragazzotti non si fossero stabilitii portici di San Bernardino, ma si fossero dislocati in una zona più periferica e lontana dalla vista dellache fa shopping nessuno ci avrebbe dato più di tanto peso (sono anni che viviamo in unadegradata e ridotta ad una serie di case su una statale e solo adesso ci rendiamo conto che la nostra "meglio gioventù" è cresciuta senza regole). Ma i più diranno che il problema non ...