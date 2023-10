Un posto al sole | anticipazioni 11 ottobre | Roberto prende una decisione su Lara

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Mercoledì 112023, su Rai Tre, andrà in onda una nuova puntata di Unal. Il nuovo episodio dello sceneggiato vedrà i riflettori puntati in particolar modo su. Il signor Ferri dopo aver preso unamolto difficile nei confronti disi chiuderà nei suoi pensieri, a consolarlo facendogli sentire tutto il supporto necessario ci sarà Marina. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata dello sceneggiato ambientato a Napoli. Unal11Nella messa in onda di Unalche andrà in onda in prima visione assoluta mercoledì 112023 gli occhi saranno puntati su, ...