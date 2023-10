Un mondo che non ammette gli errori Come Fonzie

Leggi su panorama

(Di martedì 10 ottobre 2023) Troppi fannoil mitico personaggio di Happy Days, che non poteva riconoscere i propri sbagli. Ecco, un bel ntuffo nell’umiltà gioverebbe. E chiedere scusa? Hol’impressione che non lo faccia più nessuno. Che si sia perduta l’antica arte del domandare perdono. Soprattutto quando qualcuno ottiene un piccolo potere, una poltroncina comoda, ecco che gli si inceppa la linguain Happy Days. Il quale, poveretto, non è che non voleva: proprio non ci riusciva. Non gli usciva la parola. E pensare che c’è stato un tempo in cui Tante scuse era il titolo di un varietà di grande successo. E le mamme e le nonne insegnavano ai bimbi a chiedere scusa, prima di ogni altra considerazione, valutazione, spiegazione o giustificazione. Se sbagliavi, non c’era scampo: «Intanto chiedi scusa». Intanto chiedi scusa, ...