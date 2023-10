Un libro svela il segreto del successo degli All Blacks e Spalletti lo regala

Leggi su agi

(Di martedì 10 ottobre 2023) AGI- "Niente teste di c**": uno slogan ma anche una filosofia che dà il titolo a unsui segretiAll, di cui Lucianoha annunciato di voler far dono a Natale ai suoi azzurri: "Qui si fanno le cose seriamente, dobbiamo essere disposti al sacrificio per portare a casa la pagnotta, il risultato, che è quello che fa la differenza" ha spiegato il tecnico di Certaldo nella conferenza stampa in vista delle sfide con Malta e Inghilterra. Ildel 2019 edito da Mondadori, sottotitolo "Lezioni di vita e di leadership dagli All", è stato scritto da James Kerr, un consulente e mental coach che ha lavorato per le forze speciali Usa e britanniche ma anche per scuderie di Formula 1, allenatori di Premier league ed equipaggi dell'America's Cup. L'autore cita ...