Un altro passo verso il default per il colosso immobiliare cinese Country Garden

(Di martedì 10 ottobre 2023) Chiusura in forte calo per il gruppoalla borsa di Hong Kong. Il titolo è sceso del 3,5% dopo aver annunciato la possibilità di non essere in grado di soddisfare tutti gli impegni sulle obbligazione collocate all’estero, aprendo quindi all’ipotesi del suo primo. Il gruppo ha debiti per 200 miliardi di dollari., ennesima vittima (e colpevole) della crisi del settoreha affermato di non aver effettuato il dovuto pagamento per un importo di 470 milioni di dollari di Hong Kong (60 milioni di dollari) “a causa del suo indebitamento”. La società non ha rispettato le scadenze di pagamento neppure il mese scorso non pagando 55,4 milioni di dollari di interessi su due ...