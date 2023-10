Umberto Eco e le 40 regole d’oro della scrittura | una guida ironica | ma fondamentale alla lingua italiana

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 10 ottobre 2023) Quarantaper unaefficace.Eco, nel 1980, delineò con una spruzzata di ironia, 40fondamentali per unaefficace. Queste, presentate in modo divertente e provocatorio, servono da bussola per scrittori emergenti e veterani. L'articolo .