(Di martedì 10 ottobre 2023) Leggi Anchedopo il tour negli stadi regala un inedito e un nuovo ep L'atmosfera I 300 biglietti erano stati polverizzati in meno di un minuto, con decine di fan che sono accorsi da varie parti ...

IlLa serata ha visto tre diversi momenti: il set in solitaria chitarra e voce ha scaldato ... che ha accompagnatoalla chitarra per i successivi cinque brani, prima di lasciarlo di ...L'album di studio da lei pubblicato risale al giugno del 2022 e si intitola Long Hot Summer . Dallo scorso 2 ottobre, con due concerti in Irlanda, è partito ufficialmente il tour europeo di ...

Ultimo suona in un pub di Londra: il concerto per pochi fan La Sicilia

Ultimo, concerto per pochi intimi in un pub di Londra TGCOM

Carbonare è nata a Parigi nel 2000 e proviene da una famiglia di musicisti. Si è perfezionata all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e in altri prestigiose istituzioni internazionali. Collabora in ...Si esprimerà tra sport e musica l’evento di apertura della 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del veneto 2023/24 intitolata Peripezie!, firmata dal Direttore artistico e musicale OP ...