Ultime Notizie Roma del 10-10-2023 ore 18 | 10

nuovamente gli esseri in apertura Altra giornata di bombe e morti nella Guerra tra Israele e hamas Tel Aviv e intensifica combattimenti l'esercito di felice di avere centrato 220V nella notte i media parlano di un raid israeliano Sul valico di rafah che porta da Gaza all'Egitto una voragine ostacola ora il passaggio sarebbero migliaia e palestinesi che stanno cercando di raggiungere i confini per uscire dalla Striscia nel frattempo Israele camminando le parti intorno alla barriera battute dell'amazzone Rai di sabato scorso è proprio miliziani non arretrano avvisando Tel Aviv sugli ostaggi non trattiamo la tensione sale in attesa del possibile annunciato attacco via terra in israeliani affermano di aver recuperato questa mattina 1500 corpi di combattenti di Amazon ...