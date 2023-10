Ultime Notizie Roma del 10-10-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’organizzazione Mondiale della Salute chiede l’apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la striscia di Gaza apposta Sotto assedio totale da parte di Israele lo hai messe chiede la fine della violenza è necessario corridoio umanitario per raggiungere le persone con forniture mediche essenziali ha detto il portavoce dello MS tarikhiya sarei vicino una conferenza stampa a Ginevra il presidente russo Denise Chi è oggi in visita a Bucarest innia per colloquio con il presidente rumeno Klaus iohannis scrivendo suis Denise Chi ha detto che con il suo omologo rumeno discuterà della Cooperazione in materia di sicurezza delle cure per rafforzare le difese aeree del Ucraina e delle loro relazioni con altri partner l’Ucraina e grata per il ...