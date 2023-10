Ultime Notizie Roma del 10-10-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 ottobre 2023)dailynews radiogiornale martedì 10 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale il segretario di stato americano Antony blinken ha parlato con il ministro degli Esteri italiano eliquin riferiscono i media americani nella telefonata blinken riaffermato gli sforzi degli Stati Uniti per garantire il rilascio immediato di tutti gli ostaggi secondo il dipartimento di stato americano la Casa Bianca sta valutando di inserire i finanziamenti l’Ucraina nella richiesta urgente di aiuti Israele Nella speranza che aumenti la possibilità che il congresso americano approvi il sostegno e chi è vero Nonostante la crescente opposizione dei repubblicani alla camera non è stata presa alcuna decisione definitiva hanno detto due alti funzionari dell’amministrazione americana lavoro uscito un po’ ma per l’amministrazione americana una mossa del genere bloccherebbe l’estrema destra che è ...