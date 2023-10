UFFICIALE – Euro 2032 | Turchia ed Italia paesi ospitanti | i dettagli

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’UEFA ha ufficializzato l’assegnazione deglipeiadche ospiteranno la manifestazione. Tutti i– L’UEFA, in questi minuti, ha ufficializzato l’assegnazione dell’peo 2024 adche si divideranno l’organizzazione della manifestazione. Le due nazioni hanno presentato una lista di 20 stadi da cui verranno scelti i 10 che ospiteranno i match del torneo. Di seguito il tweetdell’account UEFA. Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #! The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) ...