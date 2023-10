UFFICIALE – Esonerato Paulo Sousa dalla Salernitana!

Leggi su inter-news

La sconfitta con l'Inter per 4-0, poi quella per 3-0 con il Monza ha portato ad una decisione drastica in casa Salernitana. Il comunicatosu. COMUNICATO – «L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig.. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera». Per la scelta della società campana decisive le ultime sconfitte in campionato. 3 punti nelle prime 8 giornate di Serie A.