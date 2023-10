UE dà ultimatum a Meta e Twitter per combattere deep fake e disinformazione

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nuova lettera del commissario Breton: anche Zuckerberg, oltre a Musk, ha 24 ore di tempo per eliminare lenews sui social e comunicare le azioni intraprese

Dopo l'inviato dal commissario al mercato unico Thierry Breton al patron di X (ex Twitter ), Elon Musk , è ora la volta die di Mark Zuckerberg . Il commissario europeo ha messo in ...

Stop deep fake: la Ue dà un ultimatum a Meta e a Elon Musk Il Sole 24 ORE

Ticket di ingresso alle Cinque Terre, ultimatum di Pecunia ... LA NAZIONE

Molte segnalazioni per l’assenza di strisce bianche, Padovani: "Inviato ordine di servizio alla ditta incaricata" .Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è atteso in Friuli Gino Pozzo per fare il punto della situazione ...