Ue | caos sugli aiuti ai palestinesi | “Basta fondi” | poi la rettifica

Leggi su tpi

(Di martedì 10 ottobre 2023)a Bruxellesai. Nel giro di una manciata d’ore, la Commissione europea ha prima dichiarato che il tema dei finanziamenti sarebbe stato tra i temi della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri, in programma per oggi. Successivamente ha annunciato lo stop immediato a “tutti i pagamenti” diretti ai, per poi correggere il tiro escludendo gliumanitari. Infine, ieri sera, è arrivata l’ultima: in una nota ufficiale la Commissione ha spiegato che non ci sarà alcuna sospensione perché al momento non sono previsti al momentoa sostegno dei. A far nascere il caso, un post del commissario all’Allargamento, l’avvocato ungherese Olivér Várhelyi. Nel pomeriggio di ...