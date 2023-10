Ucciso in ditta dalla bobina | tutti condannati | “Sottovalutarono i rischi e risparmiarono su sicurezza e prevenzione”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Bergamo.colpevoli, nessuno assolto. Si è chiuso così, lo scorso 20 settembre, il processo di primo grado per l’omicidio colposo dell’elettricista Matteo Regazzi, 38 anni, morto dopo un infortunio sul lavoro il 5 novembre 2018 alla Diesse Rubber Hoses spa di Filago. A distanza di poche settimane, sono arrivate le motivazioni della sentenza del giudice Donatella Nava. La condanna più alta (un anno e 8 mesi, pena sospesa) era stata comminata a Giuseppe De Stasio, titolare dell’azienda dove Regazzi era stato chiamato insieme a dei colleghi per smantellare il locale compressori, prima di essere travolto da un muletto che trasportava unain ferro di 275 chili. Il carrello, è emerso, non aveva un idoneo sistema di fissaggio del carico quando trasportava quel tipo di materiale. De Stasio, “in qualità di datore di lavoro – si legge nelle ...

Una serie di cause concorrenti, si legge nelle motivazioni, all'origine dell'incidente mortale sul lavoro, avvenuto il 5 novembre del 2018 a Filago, all'interno della ditta Diesse Ruber Hoses spa, in ...